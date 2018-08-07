СМИ опубликовали фото избитого в Москве актера из фильма «Такси»

Сайт телеканала «Москва 24» опубликовал фотографию французского актера Сами Насери после стычки, в которую он попал в одном из баров Москвы.

В полиции рассказали, что 5 августа к ним поступил вызов о конфликте в баре в Старопименовском переулке.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в ходе словесного конфликта неизвестный мужчина ударил Насери, после чего скрылся с места происшествия.

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Ранее сотрудники НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, куда был госпитализирован Насери, сообщили, что актер пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо. Лечение актера находится под контролем Минздрава России.

Также стало известно, что полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери.