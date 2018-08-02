Антонова посмеялась над «картиной да Винчи» на сайте объявлений

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ирина Антонова отреагировала на появление «картины Леонардо да Винчи» на одном из популярных сайтов с объявлениями.

«Это за пределами серьезного разговора. И это неинтересно, из серии каких-то псевдосенсаций, которые нагнетаются и обсуждаются», — цитирует РИА «Новости» Антонову, являющуюся специалистом по итальянской живописи эпохи Возрождения

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Она также подчеркнула, что впервые слышит о картине «Молодая девушка в мехах». «Все картины Леонардо штучны. Каждый раз, когда говорят о Леонардо, какой-то круг работ — безусловный, какая-то часть всегда под вопросом, вещи бывают часто прекрасные, но это не да Винчи», — резюмировала Антонова.

Ранее на популярной платформе для размещения объявлений о покупке и продаже неизвестный мужчина опубликовал сообщение о продаже якобы подлинника картины да Винчи «Молодая девушка в мехах» за €72 млн. В объявлении он утверждает, что картина находится в Германии.