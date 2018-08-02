Disney не вернет уволенного за непристойные твиты режиссера «Стражей Галактики»

Студия Disney не собирается снова нанимать режиссера фильма «Стражи Галактики» Джеймса Ганна, уволенного за твиты с шутками о педофилии и изнасилованиях.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственный источник в студии.

Множество поклонников подписали письмо в защиту Джеймса Ганна и попросили студию вернуть его к работе над франшизой, вступились за него и актеры «Стражей Галактики». Однако, похоже, этого не случится. «И Disney, и Marvel считают, что десятки так называемых шуток о педофилии и изнасилованиях, которые позволял себе Ганн, неприемлемы в эру борьбы с харрасментом и не совпадают с семейным имиджем Disney», — сказал инсайдер.

Джеймс Ганн был уволен 20 июля. Сообщения, о которых идет речь, он оставлял у себя в твиттере около 10 лет назад.