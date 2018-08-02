Питающийся кошками инопланетянин Альф вернется на экраны

Популярный ситком 1980-х «Альф» о дружелюбном инопланетянине, живущем в земной семье и питающемся кошками, получил перезагрузку, сообщает The Hollywood Reporter.

Студия Warner Bros. снимет нового «Альфа» по новому сценарию с незнакомыми зрителю персонажами. По сюжету, Альф вернется на Землю и найдет на ней новых друзей. Сценаристы оригинального шоу Том Пэтчетт и Пол Фаско уже заняты в производстве сериала.

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Старый «Альф» рассказывал о мохнатом космическом путешественнике, приземлившемся у дома обычной американской семьи. Шоу выдержало четыре сезона на телеканале NBC. За движения куклы Альфа отвечал Пол Фаско.

Пока неизвестно, на каком телеканале выйдет новый сериал, однако работа над ним была начата еще в мае.