Аскольда Запашного выписали из больницы

Заслуженный артист России, дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил в своем инстаграме о выписке из больницы.

«Спешу сообщить, что я уже в полном порядке, проблема решена и я счастлив, что у меня так много друзей и доброжелателей», — написал Запашный.

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Также артист поблагодарил бригаду медиков скорой помощи за оперативное реагирование и врачей и медсестер из хирургического отделения 64-ой больницы в Москве.

Запашный не стал уточнять причину срочной госпитализации.

Ранее сообщалось, что Аскольд Запашный госпитализирован.