Ваенга жестко высказалась о Монеточке

Шансон-певица Елена Ваенга жестко раскритиковала поп-исполнительницу Лизу Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка.

Ваенга в нецензурной форме прокомментировала видео с выступлением Лизы, опубликованное в инстаграме гостя одного из фестивалей в Петербурге.

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«Какая же это чудовищная (чепуха), а «все» как с катушек. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», — написала Елена Ваенга.

Ранее Монеточка и другая юная певица Гречка подверглись критике со стороны Земфиры. Обеих российская рок-легенда упрекнула в отсутствии приятного голоса, а Гречку еще и «приложила» за особенности ее внешности.