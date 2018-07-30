В «Современнике» назвали дату прощания с Сергеем Шеховцовым

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В театре «Современник» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым.

«Прощание с Сергеем состоится завтра, 31 июля, на Другой сцене Московского театра «Современник» в 16.00», — говорится в сообщении театра в фейсбуке.

Отмечается, что Шеховцов будет похоронен у себя на родине, в кубанской станице Спокойная.

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Российский актер Сергей Шеховцов умер в возрасте 56 лет от остановки сердца.

Шеховцов пришел в «Современник-2» сразу после окончания Школы-студии МХАТ и после долгие годы сотрудничал с театром.

Известно, что Шеховцов умер, гуляя со своей собакой. У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор.