Захарова стала соавтором песни для Кати Лель

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что принимала участие в написании текста песни «Сполна» для российской певицы Кати Лель.

По ее словам, текст, строчки из которого вошли в песню «Сполна», она написала после случайной встречи с Катей Лель.

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Она также подчеркнула, что ее участие в написании текста песни для Кати Лель является «удивительной историей».

Захарова добавила, что после встречи с певицей не смогла заснуть, а утром записала текст песни.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни «Верните память», которую написала Захарова.