«Известия»: в Киеве обнаружили граффити вероятного авторства Бэнкси

В Киеве обнаружили граффити, которые могут принадлежать знаменитому анонимному художнику Бэнкси, сообщает газета «Известия».

Фотографии работ киевляне опубликовали в соцсетях. Граффити были обнаружены на Жилянской улице, а также на заправке у улицы Набережно-Крещатицкая. На одном из рисунков изображен мужчина, бросающий логотип Facebook, на граффити, появившихся у заправки, изображены крыса под зонтиком и орел с пистолетами бензозаправки.

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Как отмечает издание, многие подозревают, что под псевдонимом Бэнкси скрывается участник группы Massive Atack Роберт Дель Ная, так как работы художника часто появляются в местах гастролей коллектива. 26 июля Massive Atack выступили на фестивале в Киеве.

Ранее сообщалось, что новые граффити Бэнкси появились в Париже.