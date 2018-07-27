СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в настоящее время Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как отмечается, серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году.

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Ранее пресс‐секретарь артиста и депутата Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о его состоянии.

27 июля СМИ сообщили, что борющийся с онкологическим заболеванием Иосиф Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве.