Канал ТНТ прокомментировал снос площадки «Дома-2»

Телеканал ТНТ прокомментировал ситуацию со съемочной площадкой «Дома-2», на месте которой вскоре будет проходить строительство автодороги из Саларьева в Марьино.

«У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу.

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Ранее собственника участка в Новой Москве компанию «ЕТК-Инвест» уведомили о его изъятии. После стало известно, что собственник вскоре получит новый участок взамен изымаемого для строительства дороги.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на ТНТ с мая 2004 года. Сейчас на месте, где планируется проложить дорогу, расположены нежилые помещения проекта.