В Швеции на музыкальном фестивале запретили курить из-за риска лесных пожаров

Организаторы музыкального фестиваля в Швеции на острове Хольмен запретили посетителям курить из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара. Об этом сообщается в твиттере местной телевещательной организации SVT.

Отмечается, что фестиваль бардовской песни должен открыться в пятницу, 27 июля.

Реклама

«Мы очень опасаемся, что кто-нибудь бросит окурок. Вокруг газон, а у нас практически не было дождя», — сказала организатор фестиваля Леена Хортелль.

Ранее сообщалось, что в результате крупных лесных пожаров в Греции погибли 79 человек. По меньшей мере 187 человек, включая 23 детей, получили ранения различной степени тяжести.