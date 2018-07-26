Ансамбль Александрова опроверг новость о концерте на «Нашествии»

Худрук Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Геннадий Саченюк в беседе с ТАСС отреагировал на информацию о том, что коллектив якобы выступит на фестивале «Нашествие».

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале», — пояснил Саченюк.

Реклама

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в Минобороны сообщило, что коллектив заменит на «Нашествии» группы и исполнителей, отказавшихся от выступления.

Свои концерты в рамках «Нашествия» отменили группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper, певица Монеточка. Многие назвали причиной размещение на территории фестиваля тематических зон Минобороны и наличие на фестивале пункта отбора в армию.

Фестиваль «Нашествие» должен пройти с 3 по 5 августа в Тверской области. С Минобороны мероприятие сотрудничает с 2014 года.