Стали известны подробности о состоянии Деми Ловато

Певица Деми Ловато была госпитализирована в окружной госпиталь Лос-Анджелеса и находится в стабильном состоянии, сообщает ABC News.

По словам представителя певицы, она пришла в себя.

«Деми пришла в себя и с ней ее семья, которая хочет выразить благодарность всем за их любовь, молитвы и поддержку. Сообщавшаяся информация некорректна, и они просят сохранять их приватность и не распространять слухи, так как ее здоровье и восстановление сейчас наиболее важны», — подчеркнул представитель Ловато.

Ранее СМИ сообщили, что артистка была госпитализирована в США из-за передозировки героином.