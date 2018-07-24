В США госпитализировали Деми Ловато

В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.

Как отмечается, подробности о состоянии Ловато пока неизвестны.

При этом Ловато в течение многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.

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Ранее сообщалось, что рэпера Del the Funky Homosapien госпитализировали после падения со сцены.

Как отмечалось, музыкант упал со сцены во время исполнения хита Clint Eastwood на датском фестивале Roskilde.