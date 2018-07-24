Умер Александр Исаков

Актер театра и кино Александр Исаков скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

«Театр выражает глубокое соболезнование родным и близким Исакова», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Исаков оставил память о себе как о ярком талантливом актере.

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По данным НСН, актер скончался в результате осложнений после перенесенной пневмонии.

Исаков играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король» и «Волшебная туфелька Золушки». А также снимался в сериалах «Атлантида», «Счастливы вместе» и «Дежурный ангел».