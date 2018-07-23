Рэпер 6ix9ine рассказал о своем похищении и ограблении

22-летний рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 69, стал жертвой грабителей, передает TMZ.

При этом версии преступления, которые Эрнандес рассказал полицейским и своим друзьям, различаются. Полиция сообщает, что в машину рэпера врезались неизвестные, когда он возвращался со съемок клипа. Из автомобиля выбежали двое вооруженных мужчин, они отобрали у музыканта телефон, избили и вместе с ним проследовали к нему домой. Эрнандес попросил мать своего ребенка вынести наличные и драгоценности, после чего скрылся от преследователей и заявил в полицию.

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В версии, рассказанной друзьям, Эрнандес признался, что нападавших было трое, он якобы потерял сознание во время нападения и очнулся уже в машине. Также инсайдеры рассказали журналистам, что у рэпера похитили драгоценности на сумму $750 тыс. и около $15-$20 тыс. наличными.

«Вчера я думал, что настал мой час умирать. Господь, покарай меня, если я лгу», — написал музыкант в инстаграме, сопроводив пост фотографией недавно убитого рэпера XXXTentacion.

Подруга и дочь Эрнандеса не пострадали. Сейчас он находится в больнице.