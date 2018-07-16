Новые «Монстры на каникулах» обогнали в прокате «Небоскреб»

Мультфильм Дженди Тартаковски «Монстры на каникулах-3: Море зовет» возглавил прокат выходного дня в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные и неофициальные данные.

В дебютные выходные проката мультфильм о семейке вампиров собрал 359,5 млн руб. В третьей части анимационной картины главные роли озвучили Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми и др.

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Вторую позицию в топе российского проката занял боевик Роусона Маршалла Тербера «Небоскреб» с 167,2 млн руб., также дебютировавший в отечественном прокате на прошлой неделе.

На третьем месте расположилась супергеройская картина Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса» со 120 млн руб.