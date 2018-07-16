Агутин рассказал, почему в России популярен рэп

Певец, заслуженный артист России Леонид Агутин объяснил популярность рэпа в России. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

16 июля певец отмечает 50-летний юбилей.

«Молодежи нужно что-то альтернативное, отличное от нас, эстрадников, свое, близкое. Вот почему безумно популярен в России рэп. <…> Каждое новое поколение жаждет своих героев, не похожих на предыдущих. У кого получается создать иллюзию новизны, тот становится кумиром», — сказал Агутин.

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Он отметил, что для достижения популярности в рэпе недостаточно просто хорошо читать под бит — необходимо «попасть в струю». При этом, по словам артиста, появление в рэпе культовых фигур маловероятно.

Ранее Агутин рассказал о новом составе жюри «Голоса».