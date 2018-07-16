Умер Клайв Кинг

Британский писатель Клайв Кинг скончался в возрасте 94 лет, сообщает The Sun.

О смерти писателя сообщило издательство Penguin. Клайв Кинг скончался в своем доме в графстве Норфолк.

«Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что мы могли издавать его книги», — говорится в сообщении.

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У Кинга остались жена и трое детей, семья писателя попросила соблюдать их личные границы.

Клайв Кинг родился в 1924 году в Ричмонде. В 1943 году он окончил Кембриджский университет. Писатель стал известен благодаря роману «Стиг со свалки» о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей. Роман был экранизирован, он также входит в школьную программу в Великобритании.