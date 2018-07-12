Лоза об уходе Верки Сердючки: состарилась девушка

Певец Юрий Лоза в беседе с «Рен ТВ» прокомментировал намерение артиста Андрея Данилко попрощаться со сценическим образом эпатажной проводницы Верки Сердючки.

По словам Лозы, регулярно охотно комментирующего действия коллег по шоу-бизнесу, он дважды участвовал с Данилко в одном проекте. Уже второе выступление было зрителям практически неинтересно. «Он использовал этот образ и был востребован. Это кормило долгие годы. Но 25 лет — достаточно для того, чтобы образ был полностью использован, настолько, что в нем трудно найти новые краски», — поделился размышлениями Лоза, добавив, что проект «Верка Сердючка» пора закрывать.

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Также Юрий Лоза уверен, что сама Сердючка за эти годы сильно состарилась. «А образ Верки Сердючки — состарилась девушка. Когда это все затевалось, она была женщиной в возрасте, ей тогда было 40, а сейчас 65 — шутить на сексуальные темы в 65 неприлично», — заключил артист.

Ранее Андрей Данилко рассказал, что после прощального концертного тура не будет выступать в образе Верки Сердючки. Его менеджер пояснил, что пока нет никаких конкретных дат, об уходе со сцены речи не идет.