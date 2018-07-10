Мэрилин Мэнсон раздел фаната на сцене
В Сеть попала видеозапись, на которой рок-музыкант Мэрилин Мэнсон требует от своего поклонника снять футболку с изображением группы Avenged Sevenfold.
Инцидент произошел еще 28 июня во время выступления Мэнсона на разогреве у этого коллектива на испанском фестивале Download Festival.
Во время своего выхода на сцену Мэрилин Мэнсон вызвал к себе нескольких фанатов из толпы.
Молодого человека в футболке Avenged Sevenfold он несколько раз попросил снять ее. «Это не моя группа. Это другая группа. Можешь надеть вот этот флаг вместо футболки», — предложил он юноше, который в конце концов подчинился.
Ранее рэпер Кендрик Ламар объяснил свое поведение во время инцидента в конце мая, когда он упрекнул собственную фанатку за использование ей запретного расистского слова.