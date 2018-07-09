Украина отказалась от участия в детском «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) признала, что страна не сможет отправить своего участника на детский международный песенный конкурс «Евровидение». Причина отказа от проведения музыкального соревнования — нехватка финансирования.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отметила, что как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в детском «Евровидении». «Однако в этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», — цитирует сообщение вещателя RNS\.

В этом году телерадиокомпания впервые не сможет осуществить все обязательные выплаты в рамках конкурса, среди которых и затраты на отборочные туры.