Украина отказалась от участия в детском «Евровидении»

Болельщик сборной Украины РИА Новости

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) признала, что страна не сможет отправить своего участника на детский международный песенный конкурс «Евровидение». Причина отказа от проведения музыкального соревнования — нехватка финансирования.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отметила, что как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в детском «Евровидении». «Однако в этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», — цитирует сообщение вещателя RNS\.

В этом году телерадиокомпания впервые не сможет осуществить все обязательные выплаты в рамках конкурса, среди которых и затраты на отборочные туры.