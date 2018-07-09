Суд больше не ограничивает Серебренникова в сроках чтения дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд отменил ограничение режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела «Седьмой студии» до 19 июля, передает РИА «Новости».

«Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, передать материалы дела в Басманный суд для рассмотрения в ином составе», — огласила решение судья.

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В понедельник суд выслушал заключительное слово Серебренникова, в котором он просил отменить ограничение в сроках по прочтению «этого увлекательнейшего дела». «У нас нет желания затягивать, мы, наоборот, хотим быстрее его прочитать. Уже из прочитанного следует, что дела никакого нет, преступления нет. Если бы у вас была возможность прекратить это дело, то вы были бы нашей волшебной феей», — сказал Серебренников, добавив, что, по его мнению, цель данного дела — «уничтожить» его и близких.

Басманный суд Москвы 30 мая дал Серебренникову срок до 19 июля на чтение материалов дела. Такое же решение было принято в отношении бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Их обвиняют в хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации «Седьмая студия». Все фигуранты дела, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.