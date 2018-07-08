Путин отметил яркость и самобытность актерской работы Мягкова

Российский президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте поздравления отмечается, что Мягкову удалось создать коллекцию ярких, самобытных и узнаваемых актерских образов.

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«Вас знают и искренне любят миллионы людей — за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии», — заявил Путин.

Ранее Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Тамару Синявскую. Президент отметил наставнический труд Синявской, а также ее огромный личный вклад в сохранение памяти и творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева.