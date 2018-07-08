Еще одна звезда «Игры престолов» покинула сериал

Английская актриса Мэйси Уильямс закончила участие в фантастическом сериале «Игра престолов». Об этом исполнительница роли Арьи Старк написала на своей странице в инстаграме.

Об этом Уильямс сообщила в комментарии к фотографии двух ног в забрызганных кровью белых кроссовках.

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«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения», — написала Уильямс.

Кроме того, пост сопровождается хэштегом «последняя женщина, которая устояла».

Ранее сообщалось, что исполнительница роли Дейенерис покинула «Игру престолов».