Умер один из создателей комиксов Marvel

Американский писатель и художник комиксов Стив Дитко умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Дитко был найден мертвым в своей квартире.

Как отмечается, полиция подтвердила смерть писателя.

При этом официальная причина смерти Дитко пока неизвестна.

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Дитко известен благодаря своей работе в компании Marvel Comics и сотрудничеством со Стэном Ли. В частности, Дитко и Ли вместе работали над созданием таких персонажей как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек и Халк.

Также Дитко работал над созданием некоторых комиксов для компании DC Comics.