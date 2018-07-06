Вокалист Panic! At the Disco заявил о своей пансексуальности

Вокалист группы Panic! At the Disco Брендон Ури заявил о своей пансексуальности. Об этом он рассказал в интервью журналу Paper.

Пансексуальность — сексуальное или романтическое влечение ко всем людям, независимо от их пола или гендерной идентичности.

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«Мне действительно все равно. Если это хорошая личность, то это хорошая личность...думаю, что я совершаю каминг-аут как пансексуал», — признался Ури.

При этом он отметил, что счастливо живет со своей женой.

Ранее сообщалось, что американский актер Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальности. Это произошло на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес артиста.