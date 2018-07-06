Медведев отдал поручение снимать больше детских фильмов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий на 2018-2020 годы в рамках реализации программы «Десятилетие детства».

Согласно цитируемому РИА «Новости», правительство поручило Минкультуры, Минпромторгу, Минтруду и органам исполнительной власти субъектов оснащать не менее 10% детских школ искусств в каждом субъекте современным оборудованием ежегодно.

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Также Минкультуры, Минфину и Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в 2019–2020 поручили увеличить производство игровых и анимационных фильмов для детей. Минкультуры, Минфин и министерство просвещения займутся реализацией мультфильмов, которые поспособствуют приобщению детей «к шедеврам российской музыки, литературы и художественного творчества».

Документ также предполагает проведение российских и международных культурных мероприятий.