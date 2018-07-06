Спящего на лавке артиста Пенкина обокрали на крупную сумму

Певец Сергей Пенкин пострадал от рук злоумышленников в центре столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенкин обратился в полицию 5 июля и рассказал, что ночью 1 июля, будучи в нетрезвом состоянии, уснул на скамейке на ул. Кузнецкий Мост. «В этот момент неизвестный, воспользовавшись беспомощным положением певца, похитил у него золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, мобильный телефон iPhone X и 30 тыс. руб., после чего скрылся», — поделились в полиции.

Причиненный ущерб потерпевший оценил в 1 млн 10 тыс. руб. По факту заявления было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере . Сейчас полицейские разыскивают преступника.