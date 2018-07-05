Экс-замминистра культуры не отправится в колонию по «делу реставраторов»

Президиум Мосгорсуда в четверг отклонил требование Генпрокуратуры отправить в колонию бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по «делу реставраторов», передает РИА «Новости».

Согласно выводам следствия, Пирумов ранее возглавил организованную группу, похитившую более 100 млн руб. на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Генпрокуратура просила о новом апелляционном рассмотрении, чтобы ужесточить наказание до реального лишения свободы. Ранее Пирумов по этому делу получил 1,5 года заключения, которые провел в СИЗО, и выплатил штраф в 1 млн руб.

В мае этого года он был снова задержан: на этот раз по делу о хищениях в размере 450 млн руб. при реконструкции Эрмитажа. Двое других фигурантов дела, экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников, также проходили по «делу реставраторов».