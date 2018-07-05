В полиции Лас-Вегаса отреагировали на новые детали убийства Тупака

В полиции Лас-Вегаса отреагировали на информацию о предполагаемом убийце рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщил журналист телеканала Fox5 Vegas Адам Гербетс в своем твиттере.

Ранее бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Киф Ди, заявил, что Тупака убил его собственный племянник Орландо «Baby Lane» Андерсон.

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Полиция Лас-Вегаса сообщила, что осведомлена о заявлениях Кифа Ди. Там добавили, что в связи с этим вновь вернулись к рассмотрению дела об убийстве исполнителя.

«Сообщения о том, что скоро будет выпущен ордер на арест, не соответствую действительности. Дело об убийстве до сих пор открыто», — говорится в сообщении.

Сам предполагаемый убийца рэпера погиб в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году, спустя два года после смерти Тупака.