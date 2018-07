Умер Робби Мюллер

Нидерландский кинооператор Робби Мюллер скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Мюллер умер в своем доме в Амстердаме.

Как отмечается, кинооператор страдал от сосудистой деменции, из-за которой он не мог говорить и двигаться самостоятельно.

Мюллер работал над фильмами таких режиссеров, как Вим Вендерс, Ларс фон Триер и Джим Джармуш.

Он родился на острове Кюрасао в 1940 году. В частности, Мюллер работал над фильмами «Вне закона» (Down by Law, 1986), «Мертвец» (Dead Man, 1995), «Рассекая волны» (Breaking the Waves, 1996), «Танцующая в темноте» (Dancer in the Dark, 2000) и «Кофе и сигареты» (Coffee and Cigarettes, 2003).