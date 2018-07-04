Опра Уинфри ответила на предложение выдвинуться в президенты

Американская тележурналистка и продюсер Опра Уинфри в интервью британскому Vogue ответила на слухи о том, что она может выдвинуться в президенты США на выборах в 2020 году.

«В этой политической структуре — со всеми неправдами, чушью, дрянью, закулисной возней — я не смогу существовать. Нет. Это нечистое дело, оно убьет меня», — поделилась Опра.

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О возможном выдвижении Опры Уинфри в президенты заговорили после того, как она произнесла эмоциональную речь в защиту жертв сексуального насилия на вручении премии «Золотой глобус». Получая почетную награду, она похвалила женщин, которые открыли миру глаза на харрасмент и насилие в Голливуде.

Опра Уинфри вошла в список 500 самых богатых людей в мире.