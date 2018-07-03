Звезда «Игры престолов» Софи Тернер: в новом сезоне будет больше крови и смертей

Звезда фантастического сериала HBO «Игра престолов» Софи Тернер в беседе с Esquire рассказала о финальном, восьмом сезоне телешоу.

Актриса, сыгравшая старшую из наследниц королевской фамилии Старк сестер Сансу, пообещала, что последний сезон будет еще более жестоким, чем предыдущие. «Это «Игра престолов». Так что в новом сезоне будет еще больше крови, смертий и мучений, чем за все предыдущие годы», — поделилась Софи Тернер.

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Она также рассказала, что испытывает симпатию к своему персонажу. «Я всегда чувствовала, что она учится, адаптируется. В какой-то момент ей надо было проявить себя, и она стала воином. Мне это очень понравилось», — призналась актриса.

Восьмой сезон «Игры престолов» по книжной саге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» телеканал HBO покажет в 2019 году. Сейчас завершаются его съемки.

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