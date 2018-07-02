Украинский политик назвал уничтожение памятника Пушкину заказным актом вандализма

Украинский политик Алексей Журавко, экс-депутат Верховной рады V-VI созывов, в беседе с ФАН прокомментировал уничтожение памятника русскому писателю Александру Пушкину в городе Золочев Львовской области.

«Большинство украинских граждан осуждает акт вандализма над памятником Пушкину, потому что нельзя декоммунизировать Александра Сергеевича», — сказал Журавко.

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Он уверен, что акт вандализма был совершен по заказу Киева. «До Пушкина дошли руки этих варваров, управляемых закулисными политиками, потому что декоммунизировать им больше нечего. Уверен, они дойдут и до Петра Первого, и до Ломоносова, и до Чайковского, и до Маяковского», — считает политик, уверенный, что цель такого вандализма — заставить украинцев отказаться от русских корней.

По мнению Журавко, простые украинцы не поддадутся на подобные провокации. «Конечно, нельзя отрицать, что есть кучка маргиналов, которые готовы разрушать все вокруг. Но их мало. И при смене власти они уже побоятся вылезать», — заключил он.

О разрушении памятника ранее на своей странице в фейсбуке рассказал мэр города Золочев Игорь Гринькив.