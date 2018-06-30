Умер Павел Сухих

Художник и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус, скончался в возрасте 50 лет от рака, передает РИА «Новости».

Об этом рассказали его друг Константин Комардин и писатель Сергей Кузнецов.

«Хихус ушел… Двадцать лет мы работали вместе, веселились, спорили, рисовали, творили, путешествовали, снова рисовали и даже анимацию делали, радовались успехам и славе, снова творили и ругались в мясо, на этой почве… но создавали новые реальности, новые миры», — рассказал Комардин.

Хихус — один из самых известных российских рисовальщиков комиксов, лидер движения комиксистов «Люди мертвой рыбы», создатель первого российского фестиваля комиксов «КомМиссия», идеолог проекта «Респект». Он родился в СССР, жил в Дании, после падения Берлинской стены перебрался в Германию, потом вернулся в Россию. Его первый комикс — «Красные башмачки», пересказ сказки Ганса Андерсена.