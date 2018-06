Бейонсе возглавила топ-100 песен века

Журнал Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших песен XXI века.

Первую тройку замыкает песня Seven Nation Army группы The White Stripes. На второй позиции — Paper Planes певицы M.I.A. Возглавляет список песен века Crazy in Love певицы Бейонсе с ее альбома Dangerously in Love (2003).

Финальную 100-ю строчку заняла песня Gasolina пуэрто-риканца Дэдди Янки.

Ранее кинокритики журнала Variety составили свой список возможных претендентов на «Оскар» из фильмов, стартовавших в прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.