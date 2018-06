Марк Хэмилл раскрыл, что сильнее: лазерный меч или щит Капитана Америки

Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл ответил в своем твиттере на вопрос о том, что сильнее: лазерный меч из вселенной «Звездных войн» или классический щит Капитана Америки из вселенной Marvel.

Хэмилл сказал, что если бы битва произошла во вселенной Marvel, то лазерный меч не смог бы разрезать щит Капитана Америки. Однако, если бы это произошло во вселенной «Звездных войн», то Люк Скайуокер разрезал бы его на миллион кусочков.

Реклама

«Во вселенной Marvel — нет. Во вселенной «Звездных войн» Люк не стал бы драться с героем, но если попросят, он сможет разрезать его [щит Капитана Америки] на миллион маленьких кусочков», — написал Марк Хэмилл.

Позже исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс ответил Хэмиллу в твиттере, что теперь у него есть «звезды ниндзя» -— японское метательное оружие.

«Глупость. Теперь у меня есть звезды ниндзя из вибраниума», — написал Крис Эванс в ответ.

Ранее сообщалось, что в киновселенной Marvel появится первая мусульманская супергероиня — Мисс Марвел, в обычной жизни носящая имя Камала Хан.

In the #MarvelUniverse- NO

In the #StarWarsUniverse- Luke wouldn't fight a hero, but if asked to do so, he could cut it into a million little pieces. https://t.co/9fHurwhBNl