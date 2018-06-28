Медведев поздравил Бодрова с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссера, продюсера, лауреата госпремии Сергея Бодрова с 70-летием.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства, Медведев назвал Бодрова человеком большого таланта,. «На вопрос о секрете своего успеха вы однажды ответили, что просто старались снимать интересное кино и работать с талантливыми людьми. Короткий, но действенный рецепт», — отметил глава правительства.

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По мнению Медведева, Бодрову одинаково хорошо удаются самые разные жанры: лирические комедии, масштабные исторические картины, военные драмы и фэнтези «Трогательные, искренние, с яркой авторской позицией, они захватывают с первой минуты и не отпускают до конца», — написал Медведев.

Сергей Бодров — автор фильмов «Кавказский пленник», «Кочевник», «Монгол». Отец актера Сергея Бодрова-младшего, трагически погибшего в Кармадонском ущелье в 2002 году.