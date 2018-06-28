Джаред Лето снимется в спин-оффе по «Человеку-пауку»

Американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет одну из ролей в фильме «Морбиус», который будет посвящен злодею вселенной комиксов про Человека-паука. Об этом пишет Variety.

По данным издания, какое-то время Лето не был крепко связан с кинопроектом, так как хотел лично убедиться в том, что он будет двигаться в правильном направлении. Встреча с шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать «Морбиуса», не разочаровала актера и он принял решение сыграть одну из ролей в фильме. В данный момент не сообщается, в какой роли он выступит в спин-оффе. Также пока неизвестно, когда запланирован выход фильма.

Реклама

Доктор Майкл Морбиус впервые появился в комиксах о Человеке-пауке в 1971 году. Вампир Морбиус является одним из злодеев вселенной.

Ранее сообщалось, что Джокер в исполнении Лето получит сольный фильм.