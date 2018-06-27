Линч призвал Трампа «развернуть корабль»

Режиссер Дэвид Линч пояснил президенту США Дональду Трампу суть своих комплиментов, высказанных им в адрес главы государства в недавнем интервью The Guardian.

Президент Трамп был польщен одной из цитат, вырванных из контекста — о том, что он может «уйти как один из величайших президентов в истории». Трамп ретвитнул статью с таким заголовком и зачитал цитату на одном из светских мероприятий. Однако оказалось, что посыл режиссера «Твин Пикса» был немного иным, о чем Линч и рассказал у себя в фейсбуке.

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«Увы, если вы продолжите в том же духе, шанса уйти как величайший президент у вас не будет», — написал Дэвид Линч, добавив, что Дональд Трамп, по его мнению, сеет страдание и раздоры. «Еще не поздно развернуть корабль. Направить его ко всеобщему светлому будущему. Вы сможете объединить страну. И ваша душа запоет», — уверен Линч. Он также призвал Трампа обращаться с людьми так, как хотел бы, чтобы обращались с ним.

В последнее время Дональд Трамп подвергается жесткой критике со стороны представителей культуры и общественных деятелей — его упрекают за политику разделения незаконных мигрантов с их детьми.