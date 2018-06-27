Премьер Греции потребовал от Британии вернуть скульптуры Парфенона

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал правительство Великобритании вернуть скульптуры и метопы Парфенона. Об этом сообщает портал «Ekathimerini.com».

По его словам, данные скульптуры являются частью мирового культурного наследия, но их место в Парфеноне.

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Он также добавил, что Греция требует вернуть произведения искусства, которые были незаконно вывезены из страны британским лордом Элгином в начале 19 века.

В 2014 году сообщалось, что Великобритания передала Эрмитажу статую из Парфенона.

Как отмечалось, российскому Эрмитажу была передана статую речного бога Илисоса.