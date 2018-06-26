Наташа Королева может обратиться в международный суд ради права посетить Украину

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Певица Наташа Королева (Наталия Порывай) намерена оспорить решение кассационной инстанции Верховного суда Украины оставить в силе запрет на ее въезд в страну.

Ранее Королева просила признать незаконным и отменить решение СБУ о запрете въезжать ей на территорию Украины. В беседе с ФАН она отметила, что сообщений из суда не получала и намерена идти до конца, добиваясь права посетить страну.

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«Это необходимо огромному количеству людей, у которых там есть родные, близкие и, что особенно важно, — могилы. Хочется прийти и помянуть людей, которых сейчас уже нет с нами», — поделилась она. «Возможно, остальные опустили руки… Но я руки не опущу. Я иду до конца. Посмотрим, чем закончится вся эта история», — сказала Наташа Королева, добавив, что не исключает возможности обращения в международный суд.

По информации СБУ, въезд на Украину артистке закрыли из-за «деятельности, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела государства» и ее якобы высокой опасности для «территориальной целостности страны».