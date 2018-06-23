Умер Винни Пол

В возрасте 54 лет умер американский барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как основатель и участник хеви-метал группы Pantera. Об этом сообщается на официальной странице группы в фейсбуке.

Отмечается, что в настоящее время о причинах смерти барабанщика групп Pantera и Hellyeah ничего не известно.

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«Винсент Пол Эбботт, известный как Винни Пол, скончался», — говорится в заявлении группы.

Члены семьи попросили отнестись с уважением к их частной жизни в связи с кончиной Пола.