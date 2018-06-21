Лимонов прокомментировал перенос программы Познера с его участием

Писатель Эдуард Лимонов прокомментировал перенос программы «Познер» с его участием на «Первом канале», сообщает ФАН.

Он отметил, что не знает причину переноса передачи.

«Я не знаю, с кем это может быть связано... Я только сейчас об этом узнал. Не знаю все эти механизмы, я философ, писатель, публицист и т. д», — сказал Лимонов.

Реклама

По его словам, в интервью он не говорил «ничего возмутительного».

«Это было интервью со мной на целый час. Знаете, я даю очень много интервью. И я думал о том, чтобы достойно выглядеть, — и все», — добавил Лимонов.

Ранее на «Первом канале» подтвердили перенос программы Познера.