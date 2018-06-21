«Аритмия» представит Россию на кинофестивале в Брюсселе

Картина «Аритмия» российского режиссера Бориса Хлебникова вошла в конкурсную программу 3-го Брюссельского международного кинофестиваля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет BRIFF.

Фильм о буднях отечественных врачей покажут в числе 12 кинолент от режиссеров из Франции, Мексики, США, Болгарии, Италии, Бразилии, Ирана, Китая и Дании.

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Фестиваль продлится в Брюсселе 30 июня, помимо международной конкурсной программы предусмотрены также европейская и национальная.

«Аритмия» получила гран-при кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, а также приз за лучшую мужскую роль (Александр Яценко) и приз зрительских симпатий. Весной этого года фильм Хлебникова выиграл главную номинацию «Ники», став лучшим фильмом 2017 года.