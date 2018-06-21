Питер Фонда извинился за угрозы семье Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за свои слова о семье президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее Фонда предложил поместить сына Трампа Бэррона «в клетку с педофилами» — так он отреагировал на новости о том, что американские власти начали разлучать детей с семьями мигрантов. Также он назвал президента «сволочью».

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«Я сегодня твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые я видел по телевизору. Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых отделяют от родителей на границе, но я зашел слишком далеко», — заявил Фонда.

По его словам, он не должен был этого делать, а также извинился за боль, которую эти слова могли причинить семье Трампа.