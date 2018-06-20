Питер Фонда призвал поместить сына Трампа «в клетку с педофилами»
Американский актер и режиссер Питер Фонда призвал отобрать сына президента США Дональда Трампа Бэррона у родителей и поместить его «в клетку с педофилами». Об этом сообщает Mediaite.
В своем твиттере Фонда обрушился на иммиграционную политику Трампа, из-за которой детей мигрантов на границе разлучают с семьями.
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«Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук матери и поместить его в клетку с педофилами. Посмотрим, восстанет ли его мать против той сволочи, за которую она вышла замуж».
Ранее стала известна дата голосования по миграционному законодательству в палате представителей конгресса США.