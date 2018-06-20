Опубликованы первые фото группы ABBA после воссоединения

В конце апреля шведский эстрадный коллектив ABBA сообщил о воссоединении через 35 лет после распада группы.

Сейчас в сети появились первые фото участников ансамбля, сделанные после воссоединения — их опубликовал официальный инстаграм ABBA.

«Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни. Выпуск запланирован на конец года», — написано в комментарии к карусели из фотографий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главе государства Владимиру Путину нравятся некоторые песни ABBA.